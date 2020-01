Assises d'Indre-et-Loire : il avait violé sa voisine à Saint-Avertin en 2017

Saint-Avertin, France

Les Assises d'Indre-et-Loire jugent mardi 28 et mercredi 29 janvier une sordide affaire de viol avec violences qui s'est produite en juin 2017 à Saint-Avertin. L'accusé est également poursuivi pour vols aggravés et escroquerie. Les faits se sont produits en milieu de nuit. La victime, une jeune femme d'une trentaine d'années, rentre dans son appartement, à minuit et demi, après une soirée avec des amis. Elle se déshabille, s'apprête à aller au lit quand elle aperçoit un individu dans son logement, "une ombre". Un homme se jette sur elle, l'immobilise, lui bande les yeux, la bâillonne, et la ligote. Pendant près d'une heure et demi, elle vit un calvaire. Elle est violée. L'homme repart finalement en volant quelques objets dont une carte bleue. Il se précipite à des distributeurs de billets pour retirer de l'argent. C'est son erreur majeure. Les caméras de vidéosurveillance des distributeurs vont donner aux enquêteurs le visage de l'agresseur, une homme d'une trentaine d'années. Il est identifié facilement et pour cause, l'homme habite l'appartement en-dessous de la victime. "Un homme spécial" dit-elle aux enquêteurs. Elle avait d'ailleurs "des doutes" sur cet individu car elle avait déjà été victime de vol dans son appartement. L'homme risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.