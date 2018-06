L'homme de 35 ans accusé de six viols et quatre tentatives de viol a été condamné jeudi soir à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Vaucluse. Il passait par les fenêtre ouvertes pour agresser ses victimes.

Avignon, France

L'homme surnommé le "violeur des balcons" a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle jeudi soir devant la cour d'assises de Vaucluse. La cour a assorti la peine d'une période de sûreté des deux tiers. L'avocat général avait requis 20 ans de réclusion criminelle.

Abdelhamid Zouhari, 35 ans, était accusé d'avoir violé six femmes, et d'avoir tenté d'en violer quatre autres à Sorgues, Montfavet, Morières les Avignon, Avignon et Aix en Provence entre 2013 et 2015.

Il pénétrait chez les victimes qui habitaient dans de petites résidences en passant par la fenêtre, à chaque fois entre 4 heures et 7 heures du matin. Comment savait-il qu'elles vivaient seules? Il observait le linge mis à sécher sur leur balcon.

Les enquêteurs avaient réussi à mettre la main sur des traces ADN malgré le nettoyage méticuleux auquel il contraignait ses victimes. Il avait été arrêté grâce au signalement d'un voisin qui l'avait vu escalader la façade d'un immeuble, et qui avait relevé la plaque d'immatriculation de sa voiture.