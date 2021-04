Le violeur en série Florian Varin reste en prison, sa demande de remise en liberté est rejetée

Florian Varin reste provisoirement en prison. Le violeur en série est incarcéré depuis 9 ans. Il est dans l'attente de son troisième procès prévu l'automne prochain. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté ce jeudi matin sa demande de libération conditionnelle.

Ce trentenaire, condamné en 2015, puis en appel en 2018 à 30 ans de réclusion pour six viols à Rennes, Niort et Toulouse notamment et une tentative de meurtre a vu sa condamnation annulée par la Cour de cassation pour vice de procédure en 2019.