Le viticulteur sarthois se fait voler pour plusieurs centaines d’euros de bonnes bouteilles

La cave personnelle de Joël Gigou, viticulteur bien connu du vignoble de Jasnières, a été visitée par des voleurs visiblement très connaisseurs... et bien renseignés.

Le préjudice est difficile à estimer, car certains des crus volés chez Joël Gigou ne sont même pas disponibles sur le marché. Début août, le viticulteur de La Chartre-sur-le-Loir s’est fait voler une quarantaine de très bonnes bouteilles qu’il gardait dans sa cave personnelle, et non pas dans la partie commerciale de son domaine.

Jusqu'à 300 euros la bouteille

"Les voleurs n’ont pas pris de vins de chez nous, mais des bouteilles que je garde dans la partie privée, et il fallait vraiment savoir qu’elles étaient là", raconte Joël Gigou. "Beaucoup de Chateauneuf du Pape, des Chablis aussi et des Champagne. […] Pour certains, il faut compter au moins 300 euros la bouteille, et encore dans le lot, il y a des vins introuvables normalement".

Quatre verres et un tire-bouchon

Le cambriolage a eu lieu de nuit, alors que le viticulteur était présent. Son fils a partagé sur Facebook la liste des vins dérobés, afin de prévenir notamment d’éventuelles reventes. "Mais peut-être que c’était pour les consommer", soupire Joël Gigou, "parce qu’ils ont aussi embarqué quatre verres et un tire-bouchon. Véridique !".