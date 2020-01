Le vivarium du zoo de La Flèche victime d'un incendie : le parc rouvre normalement

La Flèche, France

Un incendie s'est déclaré ce samedi matin peu après 6h00 au zoo de La Flèche. Le feu a pris dans le bâtiment de 150 m2 du vivarium. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers mais une soixantaine de chauves-souris ont péris ainsi que cinq reptiles. Le personnel et les clients qui étaient dans les lodges n'ont pas été touchés. D'après les premiers éléments de la gendarmerie de La flèche, le feu n'est pas criminel.

Le parc rouvre normalement ce samedi.

"J'ai été appelé vers 6h30 pour m'avertir de l'incendie dans le bâtiment du vivarium" nous a confié la directrice Céline Talineau qui était en déplacement au moment des faits. "Les équipes d'astreintes ont appelé les pompiers qui sont venus très rapidement. Le feu a été neutralisé à 8h00. Le bâtiment de 150 m2 se trouve au milieu du parc de 18 hectares pas très loin des girafes".

chauve-souris (illustration) © Maxppp - Philippe Clément

60 chauves-souris et 5 reptiles ont péri dans l'incendie

"On est très affecté car on avait une soixantaine de chauves-souris et quelques reptiles dans cet espace", déclare avec émotion Céline Talineau, la directrice du parc. "On a aucune perte humaine et grâce aux équipes du zoo et grâce aux pompiers, tout a été neutralisé très rapidement. On avait quand même les girafes et les panthères à proximité. Désormais, tout danger a été écarté et on est tous rassuré. Il y a des salariés passionnés et il y a eu une très belle solidarité. Beaucoup de personnes sont venues spontanément donner un coup de main et on a pu évacuer les animaux qui étaient en danger très vite".

"Les lodges sont très loin de la zone qui a brûlé " rajoute la directrice du parc Céline Talineau. "Le parc peut rouvrir dès ce samedi car toute la zone qui a été touchée par l'incendie est sécurisée; une zone qui fait 150m2 sur un parc de 18 hectares.

Selon la gendarmerie de La Flèche que nous avons joint ce samedi matin, l'origine du feu serait accidentelle, vraisemblablement dû à un court-circuit.

