Leurs proches étaient sans nouvelle depuis une semaine. Un père et sa fille ont été retrouvés jeudi 20 août après le démâtage de leur voilier à plus de 550 kilomètres de La Rochelle (Charente-Maritime). Ils étaient partis mardi 11 août de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) en direction du Portugal.

Le voilier retrouvé, le skipper breton et sa fille sont sains et saufs

Ils n'avaient pas donné de nouvelles depuis une semaine. Un père de 44 ans et sa fille de 17 ans ont été retrouvés sains et saufs à bord d'un voilier parti le mardi 11 août de Saint-Malo. Ils ont envoyé un message de demande d'assistance, par VHF reçu le jeudi 20 août à 7h30 par un navire de commerce à 300 milles marins (555 kilomètres) de La Rochelle (Charente-Maritime).

Skippé par Nils Boyer pour la Route du Rhum 2018

Le père et sa fille ont été récupérés par le cargo et vont être déposés à Porto (Portugal), leur destination originale. Le bateau, un Open50 (15 mètres) nommé Azawakh 5, a été victime d'un démâtage. Il est actuellement à la dérive, sans balise de détresse. Le remorquage n'est pas prévu pour l'instant et sera à la charge du skipper et de son assureur.

La zone étant sous responsabilité britannique, le centre de sauvetage de Falmouth (Royaume-Uni) est en charge du sauvetage, en partenariat avec les autorités maritimes françaises. Le message, envoyé par la radio maritime (VHF), concernait un incident technique à bord du voilier. Celui-ci ne disposait pas de moyen de communication longue distance.

Le voilier était parti de Saint-Malo. Ce bateau solide avait été skippé par Nils Boyer sur la Route du Rhum 2018. Le Cross Corsen, les secours en mer, avaient lancé l'alerte via une publication sur les réseaux sociaux, relayée par les proches des deux membres d'équipage, le père et sa fille.