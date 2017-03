Le vol de trop en Corrèze : quatre ans de prison dont deux ferme pour deux téléphones portables

Cet homme de 28 ans, ainsi qu'un complice de 35 ans, viennent d'être jugés en comparution immédiate, ce lundi après-midi, par le tribunal correctionnel de Brive. Cela fait suite à un énième vol commis en fin de semaine dernière.

C'est ce qu'on appelle l'affaire de trop pour deux hommes jugés en comparution immédiate, ce lundi après-midi, par le tribunal correctionnel de Brive. Âgés de 28 et 35 ans, et déjà bien connus de la justice, ils ont été condamnés respectivement à quatre ans de prison dont deux ferme avec mandat de dépôt, et deux ans de prison dont un ferme.

Vol de portables... et vol de voiture

En fin de semaine dernière (vendredi après-midi), ils ont été arrêtés par les gendarmes, sans permis ni assurance, après avoir volé deux téléphones portables au Géant Casino de Malemort, qu'ils avaient caché dans le carton d'une machine à café. Celui qui a été le plus lourdement condamné était aussi recherché depuis le début du mois et une affaire dans le secteur d'Argentat. Il avait notamment volé une voiture et était recherché pour vol aggravé, délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui, conduite sans permis et sans assurance. Dans la foulée de sa condamnation, il est reparti en prison à Tulle.