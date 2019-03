Le vol des arbres plantés pour la naissance de petits Garnachois révolte le maire de la commune

Vendée, France

"Les habitants ont été choqués, et moi même je trouve cet acte détestable", déplore le maire de La Garnache, François Petit. Mi-février, une dizaine d'arbres des naissances, des arbres plantés à la naissance d'un petit garnachois, ont été subtilisés sur le terrain où ils avaient été plantés fin janvier.

De nouveaux arbres seront replantés

"Cette année on avait apporté une nouveauté, on a planté un verger avec des arbres fruitiers", explique le maire. "Ce sont eux qui ont disparu, et pas pour être arrachés ou vandalisés, non, ils ont été déterrés", donc pour les replanter ailleurs. La mairie a porté plainte, et la gendarmerie enquête.

En attendant, "on replante !", promet le maire : "C'est prévu le 16 mars, les familles ont été invitées, parce qu'on est très attachés à cet acte symbolique pour l'arrivée d'un nouveau concitoyen dans notre commune".