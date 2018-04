René Mounier, apiculteur amateur de La Tour-en-Jarez s'est fait voler 65 ruches, installées en Isère. Un coup dur pour ce passionné, et un fléau qui touche de plus en plus d'apiculteurs.

La Tour-en-Jarez, France

Il ne lui reste que les dix ruches installées sur son terrain de La Tour-en-Jarez. René Mounier, apiculteur amateur, s'est fait voler 65 ruches en Isère, à Serpaize dans la nuit du vendredi 6 au 7 avril. Il y installe ses abeilles pour récolter du miel d’acacia ou de châtaigné. Cette année, il a presque tout perdu.

Alerté par l'application de suivi de ses ruches

Pour suivre l'évolution de la production de miel de ses abeilles, René Mounier surveille leur poids à distance grâce à une application. Le vendredi soir, elle affichait 38 kilos. Le lendemain, zéro. C'est l'alarme, l'apiculteur fonce en Isère, et une heure de route plus tard, il découvre son rucher vide. "On est carrément démoralisé, on ne dort pas pendant deux-trois jours, parce que c'est quand même des années de travail, et en une nuit, tout part" souffle-t-il.

Face au vol, René Mounier ne sait pas quoi faire : "On ne peut pas dormir sur les ruchers malheureusement, il existe des traceurs, mais ce n'est pas rentable. Ou _on baisse les bras et on arrête, ou on lève la tête et on essaie de continuer_, mais c'est quand même dur." Il a porté plainte, et devrait recevoir une aide via les assurances de son syndicat, mais il est désemparé : "On peine à avoir du miel, le dérèglement climatique, les insecticides, ça joue aussi beaucoup. Il faut jongler avec tout ça, et si on nous les vole en plus, ça va être infernal."

Des dizaines de ruches volées qui partent vers les pays d'Europe de l'est

Cela fait un an que les apiculteurs subissent ce type de vol massif selon Mathieu Charasse, le président du syndicat départemental d'apiculture de la Loire. "Il y a toujours eu des vols de ruches, mais c'était deux, trois ruches ! explique-t-il, mais là ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ce sont des ruchers de 80 ruches qui partent du jour au lendemain."

Selon lui, il s'agit de bandes organisées qui chargent un camion en deux heures, et partent immédiatement vers les pays d'Europe de l'est.