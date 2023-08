Le voleur était caché dans le placard ! Les policiers de Montpellier ont interpellé un homme de 48 ans dimanche au petit matin en flagrant délit de cambriolage. C'est l'alarme de la villa qui s'est déclenchée et qui a entrainé l'intervention des forces de l'ordre.

Dans cette maison du quartier Figueroles, derrière le parc de la Guirlande, les policiers ont d'abord retrouvé trois sacs contenant des vêtements, des bijoux et du petit électroménager, puis un peu plus loin un sac avec des bouteilles de vin et un ordinateur portable. La maison semblait déjà déserte, mais le cambrioleur s'était en fait réfugié dans le placard.