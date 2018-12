Le Vosgien Jérémy Raoult, blessé lors de l'attentat de Strasbourg "va de mieux en mieux"

Vosges, France

"Ce mec c'est Wolverine", dit son frère, "un super-héros", écrit Paul Raoult sur sa page Facebook ce dimanche 16 décembre. Jérémy Raoult a été gravement blessé à la carotide, lors de l'attaque terroriste sur le marché de Strasbourg le 11 décembre dernier. Ce dimanche, une 5ème victime a trouvé la mort des suites de ses blessures, onze autres personnes sont blessées.

"Le rétablissement de Jérémy avance à pas de géant" dit encore le père de famille vosgien, "sa voix est redevenue normale, son humour a repris le dessus. Son rire entendu hier résonne à mes oreilles". "Que du bonheur que je veux partager avec vous" écrit encore Paul Raoult pour tous les nombreux soutiens et messages qu'il dit avoir reçu ces derniers jours. L'émotion est grande.

Un père qui au micro de France bleu sud Lorraine, rencontré à Epinal, confie "je ne veux pas répondre par la haine à la haine". "Cet homme", il n'emploie pas le terme de terroriste ni son nom, "a choisi de mourir sous les balles des policiers, c'est son choix, je pense que pour les victimes , il aurait été important qu'il y ait un procès pour qu'elles puissent se reconstruire, le regarder en face, il leur a volé ça" .

Un père admiratif de ce fils qui a tenté de s'interposer lors de l'attaque

Jérémy Raoult a tenté de s'interposer ce soir du 11 décembre, quand l'homme a tiré des coups de feu. Son père réagit "Il peut être fier de lui, moi je suis admiratif. Ça lui ressemble, il aime les gens, les gens violents il n'a jamais supporté", confie-t-il.

Quand on interroge Paul Raoult sur l'agresseur, un délinquant radicalisé de 29 ans tué par la police après deux jours de cavale, il répond "cet homme ne m'intéresse pas", il répète, "un procès aurait aidé les victimes dans leur reconstruction".

Paul Raoult dit encore " je me suis déjà posé la question et si ça m'arrivait, comment je réagirais? Là on est dedans ! je réagis au jour le jour, et je ne laisserai ni la haine ni la colère me prendre".

Sur son compte Facebook, Paul Raoult remercie tous les soutiens, il espère que son fils pourra passer les fêtes de Noël à Epinal.