Le Vosgien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité aux Etats-Unis, plaide "non coupable"

Sébastien Raoult plaide "non coupable". Le Vosgien a comparu pour la première fois devant la justice américaine, dans un tribunal de Seattle, quelques jours après son extradition depuis le Maroc et son arrivée aux Etats-Unis . Sébastien Raoult est poursuivi pour cybercriminalité et a expliqué devant la juge fédérale qu'il plaidait non coupable à ce stade de la procédure.

Une soixantaine d'entreprises victimes de vols de données

Selon l'accusation, Sébastien Raoult faisait partie d'un groupe de hackers, avec deux autres ressortissants français, qui aurait dérobé des données confidentielles à 60 entreprises pour les revendre sur le darkweb. Face à "un risque de fuite" selon la juge, Sébastien Raoult a été maintenu en détention jusqu'à la prochaine audience le 3 avril prochain.

Depuis le début de cette affaire, Sébastien Raoult et ses proches contestent les faits dont le Vosgien de 21 ans est accusé. Il fait face à neufs chefs d'inculpation et risque jusqu'à 116 années de prison.