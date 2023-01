Le Vosgien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité, extradé vers les Etats-Unis

Une nouvelle étape dans le parcours judiciaire du Vosgien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité aux Etats-Unis. Incarcéré au Maroc depuis huit mois , il a été extradé ce mercredi 25 janvier vers les Etats-Unis, confirme son père, Paul Raoult, contacté par France Bleu Sud Lorraine.

"Ce n'est pas vraiment une surprise ", estime Paul Raoult, qui remue ciel et terre depuis des mois pour que la justice française enquête sur les faits supposés de cybercriminalité. "C'est un nouveau round qui commence" selon le Vosgien qui a déjà pris contact avec des avocats américains pour la suite de la procédure. Les soutiens de Sébastien Raoult expliquent depuis des mois que les faits supposés ont eu lieu en France et que les autorités françaises ne devraient pas laisser la justice américaine prendre le dessus. Interrogé sur le sujet, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti avait expliqué que la justice française ne pouvait pas intervenir .

Jusqu'à 116 ans de prison aux Etats-Unis

Ce que craint Paul Raoult, c'est la lourdeur des peines aux Etats-Unis puisque son fils pourrait écoper au maximum de 116 années de prison : "quel avenir on peut donner à un jeune de 21 ans, quoi qu'il ait fait lorsqu'on lui dit qu'il sera là pour 116 ans ? Ce n'est pas acceptable. La prison n'est pas juste faite pour punir mais pour permettre de se réhabiliter".

Sébastien Raoult est poursuivi par la justice américaine pour "complot en vue de commettre fraude et abus électronique", "vol d'identité grave", et pour faire partie d'un groupe de cybercriminels menant des attaques contre des entreprises. Le jeune homme de 21 ans conteste fermement ces accusations et parle d'un "piège".