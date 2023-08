Le Vosgien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité par le FBI, a reçu la visite de ses proches à Seattle

Ça n'était arrivé que 2 fois lors de son incarcération au Maroc entre mai 2022 et janvier 2023. Le Spinalien Sébastien Raoult, 22 ans, accusé de cybercriminalité par le FBI, et extradé en janvier dernier vers Seattle, a reçu cette semaine la visite de ses proches. Quelques heures de discussions chaque jour depuis ce jeudi et jusqu'à ce dimanche. "On a bien le temps de discuter. Ça change de la demi-heure que l'on passait au Maroc derrière une vitre", explique Paul Raoult, le père, qui a voyagé 16h pour rejoindre son fils.

Procès en janvier 2024

S'il estime son fils en bonne forme, Paul Raoult continue de suivre l'évolution de l'affaire concernant son fils. Et sa participation supposée au groupe de pirates informatiques des ShinyHunters, pour laquelle il risque jusqu'à 116 ans de prison. "Les autorités françaises ont tout laissé tombé", continue-t-il de clamer avant l'ouverture du procès prévue en janvier 2024. "On va avoir du mal de compter sur eux pour faire avancer les choses."

Mais il attend également des réponses de la justice américaine. "Je ne comprends pas trop ce qu'elle veut. Est-ce que l'objectif est de prendre un gamin qui n'avait alors que 18 ans ou sa volonté est-elle de vraiment d'arrêter les ShinyHunters qui n'ont rien à voir avec lui et qui continuent d'intervenir ? Ou est-ce que c'est juste de choper un gamin qui un moment a peut-être, je ne l'affirme pas, dévié ?"

