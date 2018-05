Guéret, France

L'audience de lundi 30 avril devant la cour correctionnelle de Guéret n'aura donc porté que sur l'opportunité de maintenir ou pas le suspect en détention. En pull-over kaki, ce père de famille de quatre enfants est plutôt grand et costaud mais il lance au tribunal "je ne ferais jamais de mal à des gens, à des enfants... Quant aux caméras, ce sont des bêtises".

"Il y a 15 ans déjà, vous aviez une passion pour les fesses des petites filles"

Pas de quoi convaincre la procureure, qui rappelle que cet homme a été condamné en 2003 à six mois de prison avec sursis pour les mêmes motifs. "Déjà , vous aviez une passion pour les fesses des petites filles et ça ne s'est jamais arrêté. A trois reprises, il y a des perquisitions chez vous, les enquêteurs saisissent des ordinateurs avec des photos pédo-pornographiques et à chaque fois vous vous ré-équipez, vous rachetez du matériel et on trouve les mêmes photos".

"Vous dites que vous ne faites pas de mal aux gens, mais ces clichés constituent une violence. Les photos volées dans les toilettes, c'est de la violence. Vous avez même filmé votre conseillère judiciaire avec un stylo camera à son insu". Dans le box, l'homme s'agite, s'emballe "je suis séparé de ma copine qui vit maintenant cloîtrée chez ses parents ! Rendez moi ma copine et je serai heureux avec elle". Le tribunal tranche, il reste en prison jusqu'au 28 mai.

L'association "La Fondation pour l'Enfance" a décidé de se constituer partie civile. Elle pourrait demander des dommages et intérêts.