Le VTTiste alsacien Maxime Marotte se fait tirer dessus avec un pistolet à billes lors d'un entraînement

Alors qu'il circulait à vélo sur une route de Savoie, le VTTiste haut-rhinois Maxime Marotte a été victime ce mardi d'une agression. De manière gratuite et délibérée, on lui a tiré dessus avec un pistolet à billes. Il a été légèrement blessé au dos et au coude.

Savoie, France

C'est d'une bêtise sans nom. Sans qu'il n'y ait eu la moindre altercation, Maxime Marotte a été victime d'une agression incroyable ce mardi, alors qu'il s'entraînait à vélo sur une route de campagne près de Rumilly en Savoie. "C'était de la violence gratuite, s'indigne le VTTiste originaire de Zillisheim, près de Mulhouse. Je circulais bien à droite, je n'ai même pas entendu qu'une voiture me suivait. D'un coup j'ai senti des impacts sur mon vélo, puis _j'ai reçu des balles (sans doute d'un pistolet à billes) dans mon dos et une autre sur mon coude_, qui m'a fait un peu plus mal et va laisser des traces. C'est la bêtise humaine dans toute sa splendeur, l'irrespect total, on atteint des sommets. Je ne sais pas comment on va en arriver là, se dire : "tiens on va tirer sur un mec, c'est cool !""

Maxime Marotte ne va pas porter plainte, car il n'a pas pu relever la plaque d'immatriculation de la voiture. En revanche, il a posté sa mésaventure sur les réseaux sociaux, pour dénoncer cette agression.

De plus en plus dangereux sur les routes

Le champion haut-rhinois constate de manière plus générale une dégradation des conditions pour les cyclistes sur les routes. "Sur les routes, tout le monde est de plus en plus pressé, de plus en plus stressé, explique Maxime Marotte. Souvent on nous frôle et on joue avec notre vie. Parfois, les automobilistes passent les nerfs sur nous, c'est dommage. Il faudrait que tous ces gens là pensent que c'est leur enfant qui est là ou un père de famille qui rentre à la maison. Même sur les petites routes de campagne, on n'est jamais à l'abri, il y a toujours un chauffard, il y a toujours un imbécile".

Quatrième aux Jeux Olympiques de Rio, Maxime Marotte vient de remporter la première épreuve de la Coupe de France de VTT en cross country.