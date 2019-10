Le préfet des Vosges prévient qu'il relaie dans le département l'opération "Toussaint 2019 ", opération "de grande ampleur pour lutter contre l'insécurité routière" sur la zone de défense et de sécurité Est. Un important dispositif de policiers et gendarmes est mobilisé dès ce jeudi 31 octobre.

"Le week-end de la Toussaint l'un des plus meurtriers sur les routes", prévient la préfecture des Vosges

Des gendarmes et policiers seront déployés sur le bord des routes dans les Vosges dès ce jeudi 31 octobre

Vosges, France

Sur les huit premiers mois de l'année 2019, 305 décès (données non consolidées, précise dans un communiqué la préfecture des Vosges) ont été observés sur la Zone Est (Grand Est et Franche Comté), contre 316 pour la même période l'an passé.

Dans les Vosges, depuis le début de l'année, 19 personnes sont mortes sur les routes contre 25 pour la même période en 2018. Une situation jugée "particulièrement alarmante" par le préfet Pierre Ory qui ajoute que "ces chiffres ne sont pas acceptables", des comportements irresponsables des conducteurs sont observés comme l’alcoolémie, l'usage de stupéfiants, une vitesse inadaptée, l'usage du téléphone au volant...

Des contrôles sur les routes dès ce jeudi 31 octobre

Le préfet des Vosges annonce qu'il va relayer l'opération "Toussaint 2019", une "opération de grande ampleur "coordonnée dans les 18 départements de la zone de défense et de sécurité Est. Toute la journée de ce jeudi 31 octobre, des policiers et gendarmes seront déployés sur les routes vosgiennes "en tenue ou en civil". Période de vacances, week-end prolongé pour certains, intensification du trafic, mauvaises conditions météorologiques, les autorités appellent chacun à la plus grand prudence sur les routes.

