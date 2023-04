Le week-end intense des pompiers de Charente-Maritime

Les pompiers de Charente Maritime sont sur tous les fronts et le week-end de Pâques ce sont plus de 200 sorties de camion et 140 interventions en deux jours. Après trois premiers mois de l'année plutôt calmes, avec une baisse de 7% des interventions par rapport aux trois premiers mois de 2022, là l'activité repart.

Les pompiers sont intervenus notamment ce dimanche après-midi à Plassac dans le Sud du département pour un feu parti en bordure de chemin de terre et qui a détruit 1 hectare de fougères et de chênes. Il a fallu deux heures d'efforts pour maîtriser les flammes.

ⓘ Publicité