Le zodiac de la SNSM de Molène vandalisé

C'est sur leur page Facebook que les bénévoles de la SNSM de l'île de Molène (Finistère) font part de leur consternation après la découverte mercredi matin d'importantes dégradations sur leur zodiac. Le semi-rigide a été déchiré à coups de cuter en plusieurs endroits. L'embarcation est totalement inutilisable.

Les gendarmes enquêtent

C'est un marin pêcheur de Molène qui a donné l'alerte mercredi matin vers 6h. L'équipage s'est aussitôt rendu sur place pour constater les dégâts et sortir le zodiac de l'eau.

Choquée, la présidente de la station locale de la SNSM a déposé plainte. Les gendarmes étaient sur l'île mercredi après-midi pour commencer leurs investigations.

Le zodiac sert à la fois d'annexe pour rejoindre le canot principal, et pour des sauvetages dans l'archipel. "Actuellement, on n'a plus rien. Un pêcheur nous prête son annexe et la station SNSM de Brignogan nous prête un zodiac en attendant que le nôtre soit réparé. Mais bon, ça va coûter cher à la station." D'autant que la fête de la mer du 15 août ayant été annulée, les recettes sont maigres cette année.

Un vélo vandalisé

Un tel acte de vandalisme n'est pas fréquent à Molène, confetti de 141 habitants où "tout le monde se connaît" et où la SNSM "est une institution". Mais dernièrement le vélo de l'infirmière de l'île a été lui aussi été pris pour cible, ses pneus crevés.