Le Zodiac et le One Club, deux boîtes de nuit, fermées par la préfecture du Finistère

Le Zodiac (Porspoder) et le One Club (Brest) font l'objet d'une fermeture administrative d'un mois décidée par le préfet du Finistère.

"Ce soir votre discothèque n’ouvrira pas ses portes". C'est le message qui accueille les internautes sur la page facebook de la discothèque le One Club de Brest. "Nous vous informons que le Zodiac ferme ses portes 1 mois", indique la page de l'établissement de Porspoder. Les deux discothèques font l'objet d'une fermeture administrative décidée par le préfet du Finistère.

Le Zodiac déplore "le mauvais comportement" d'une "minorité de clients irresponsables". De nombreuses nuisances sonores ont été déplorées ainsi que certains comportements aggravés par les effets de l'alcool.

Concernant le One Club, des faits de violence ont également été soulignés. "Nous allons en profiter pour recharger les batteries et revenir encore plus fort", écrit sur Facebook la boîte de nuit.