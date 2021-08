Le zoo d'Upie lance un appel à témoins pour retrouver ses dix lémuriens et deux tamarins volés

Toujours aucun signe des dix lémuriens et deux tamarins volés en début de semaine au zoo de l'Upie. Après avoir déposé plainte auprès des gendarmes de Chabeuil, le gérant Alexandre Liauzu lance ce samedi 28 août un appel à témoins :"On est preneurs de toute information sérieuse et vérifiée qui pourrait nous aider, le parc témoignera sa gratitude et sa reconnaissance."

L'équipe du zoo est très inquiète pour la santé de ses animaux. "Ils ont besoin d'être dans un environnement vérifié, d'une nourriture spécifique et d'être entourés de professionnels compétents."

En cas d'information, vous pouvez contacter directement le zoo d'Upie au 04 75 84 18 71 et demander à joindre la direction.