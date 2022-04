Le zoo de Besançon s'organise pour retrouver ses oiseaux rares partis en balade

La direction du zoo de Besançon ne cache pas son inquiétude. Dans la grande volière, à l'intérieur de la Citadelle, il manque toujours sept oiseaux rares : cinq Ibis rouges, une Sarcelle de Bernier et une Spatule rose. Ils se sont échappés vendredi 9 avril, après l'ouverture d'une trappe suite au passage de la tempête Diego. Un premier Ibis rouge a été retrouvé dimanche 10 avril sur les remparts. Les équipes du parc attendent le retour de ses compagnons.

Une volière dans la volière

"On va jouer sur le fait que ce sont des animaux grégaires, qui ont besoin d'être parmi leurs congénères pour vivre, explique Margaux Pizzo, la directrice du zoo. Ils vont être attirés par les autres. Donc, on a mis en place un filet supplémentaire qui permet aux oiseaux venant de l'extérieur de rentrer dans cette pré-volière, si on peut dire, et on a un système à distance pour enfermer l'oiseau et le récupérer. Les animaux sont aussi attirés par la nourriture qu'on a mis à disposition à l'entrée."

Les équipes du zoo de Besançon ont laissé ouverte une trappe pour le retour des oiseaux. © Radio France - Raphaël Aubry

Aussi, le zoo de Besançon a choisi de fermer l'entrée de la volière aux visiteurs, ainsi que les accès pour contourner l'enclos. Ils restent donc dorénavant à l'extérieur. "On a interdit l'accès, pour que les gens ne s'approchent pas des oiseaux et que l'endroit reste calme", continue Margaux Pizzo. Le parc a également été fermé au public dimanche 10 avril pour préparer la "pré-volière".

Inquiétudes pour la survie des oiseaux

La direction du parc espère un retour de ces sept oiseaux sur les 18 de la volière d'ici le printemps. L'inquiétude des équipes reste sur la survie de ces volatiles, qui ne sont pas habitués à être en liberté dans la nature. "Ce qu'on craint, ce sont les nuits froides et les potentiels prédateurs, comme les rapaces, qui vivent autour de chez nous. Il y aussi le risque que les oiseaux partent loin", souligne Margaux Pizzo.

Le zoo de Besançon a restreint les accès à la grande volière pour le public. © Radio France - Raphaël Aubry

Au zoo de Besançon, un oiseau rare s'était déjà échappé en avril 2018. Originaire d'Afrique, cette femelle Calao de Decken n'avait pas été retrouvée.