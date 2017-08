Ledeuix : l'école va pouvoir être reconstruite

Le maire de la commune vient d'apprendre que le bâtiment touché par un incendie criminel en novembre 2016 est récupérable. La nouvelle école devrait être prête pour la rentrée 2019.

Tout s'est accéléré ces dernières semaines, 9 mois après l'incendie criminel de l'école de Ledeuix. Un homme de 19 ans, originaire de la commune, est en prison dans le cadre de l'enquête. Il est soupçonné d'avoir mis le feu au bâtiment lors d'un cambriolage. Et vendredi dernier, à l'ouverture des fêtes de la commune, le maire a appris que le bâtiment est récupérable. Bernard Aurisset met notamment en avant le professionnalisme des pompiers d'Oloron : "Grâce à leur travail, les dalles et une partie de la structure ont été sauvés".

Début des travaux au printemps

Les experts ont donc tranché : il est possible de reconstruire l'école. Le processus va prendre plusieurs mois : il faut d'abord déposer un permis de construire puis lancer un appel d'offres. Le début des travaux est prévu au printemps prochain. Il faudra ensuite attendre un an pour qu'ils soient finalisés. Les élèves en bénéficieront donc à la rentrée 2019. En attendant, ils poursuivront leurs cours dans les préfabriqués achetés par la communauté de communes et l'Etat.

Tout reconstruire aurait coûté plus cher

La facture globale de l'incendie s'élève à 2 millions 500 mille euros. La commune attend maintenant que son assurance lui dise à quelle hauteur elle va prendre en charge le coût des travaux. Reconstruite une nouvelle école aurait coûté environ 500 000€ de plus par rapport à la facture estimée actuellement (1,9 millions d'euros). D'abord il aurait fallu détruite entièrement le bâtiment, ce qui aurait coûté environ 100 000€ supplémentaires. Cela aurait pris aussi beaucoup plus de temps. Avant de démolir, il aurait fallu tout décontaminer et tout dépolluer et faire une étude de sol et d'impact environnemental. Cela aurait allongé le délai de 6 mois à 1 an.