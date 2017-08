Ledeuix : un jeune de la commune incarcéré dans l'enquête sur l'incendie de l'école

Un jeune de 19 ans est incarcéré depuis la fin juin. Il est soupçonné d'avoir mis le feu à l'école en novembre 2016. A la rentrée prochaine, les enfants continueront à faire cours dans des préfabriqués. Bonne nouvelle : les effectifs sont en hausse.

Du nouveau dans l'enquête sur l'incendie qui a détruit une grande partie de l'école de Ledeuix en novembre 2016. C'est un jeune homme de 19 ans, originaire de la commune, qui serait à l'origine du feu. Un jeune déjà connu de la justice et qui est en prison depuis fin juin-début juillet. L'enquête se poursuit.

Le maire soulagé, l'école reprend vie

Le maire de Ledeuix, Bernard Aurisset est à la fois soulagé et choqué par les derniers développements de l'enquête.

J'avais reçu l'auteur présumé juste avant l'incendie car il devait faire un travail d'intérêt général, j'avais accepté. Voilà comment il nous a remercié.

Les 115 à 120 élèves scolarisés feront classes dans des préfabriqués. Des bungalows payés par l'Etat et la communauté de communes pour plus de 200 000€. Ce qui permet à la mairie de ne plus avoir à les louer 11 000€ par mois.

Bonne nouvelle : l'utilisation de préfabriqués n'a pas fait fuir les familles. Les inscriptions sont même en hausse ce qui réjouit la directrice de l'école Brigitte Viard : "On a même eu trois familles qui ont rejoint l'école, c'est bien, ça nous encourage. Les élèves ont souvent parlé de l'école, surtout les plus grands. Et si l'école doit être reconstruite, on accompagnera le processus avec les enfants".

Des coupes dans tous les budgets de la commune

Elle regrette tout de même que le poste d'employé de vie scolaire, payé par l'Etat jusqu'à l'an dernier, ait été supprimé : "Dans notre situation, on aurait pu avoir ce coup de pouce".

La mairie espère pouvoir reconstruire l'école pour la rentrée 2019 mais la facture est déjà très lourde : plus de 2 millions d'euros tout compris. La commune a dû rogner sur la plupart de ses budgets : le budget "cérémonies" a été divisé par 5 à moins de 1 000€, même chose pour l'entretien du réseau routier communal dont l'enveloppe est passée de 75 000 à 30 000€. La tonde des espaces verts a été réduite par 3 et l'entretien des chemins qui coûtait 25 000€ par an a carrément été supprimé. Autre conséquence : la rénovation du haut de la salle des fêtes est assurée par des bénévoles de la communes. Economies réalisées : plusieurs milliers d'euros. Et les élus aussi ont mis la main à la patte en baissant leurs indemnités de 4,5% alors que la nouvelle loi aurait dû permettre - au contraire - de les augmenter.