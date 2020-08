Leffrinckoucke : une plainte déposée après la découverte d'une tête de chèvre décapitée dans les dunes

Ce samedi 29 août un promeneur a découvert la tête d’une chèvre décapitée dans les dunes Dewulf à Leffrinckoucke. Coupée par une hache ou un couteau. Le corps n’a pas été retrouvé. ATTENTION, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties.

C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte samedi en promenant son chien. La tête de la chèvre était sur un chemin dans les dunes Dewulf de Leffrinckoucke, un site protégé. Très vite, les gardes du littoral sont intervenus et ont alerté la police. Une enquête est en cours.

La tête de la chèvre retrouvée dans un chemin - Aline Bué - Conservatoire du littoral

D'après les premières constatations la tête a été coupée par une hache ou un couteau. Le corps n'a pas été retrouvé. Un tragique événement alors que de nombreux chevaux sont mutilés en France et un partout dans le monde. Mais pour le propriétaire de la chèvre et les gardes du littoral, l'animal a été tué pour ensuite consommer la viande.

Un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place dans les dunes de Leffrinckoucke avec plus de patrouilles et un système de piège photo. Le conservatoire du littoral et le propriétaire de la chèvre ont déposé plainte à la police.