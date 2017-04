Légaliser le cannabis : faut-il ouvrir le débat ?

C'est l'un des thèmes de campagne de l'élection présidentielle: la légalisation du cannabis. Alors que certains y sont fermement opposés et d'autres favorables, une pétition circule pour réclamer l'ouverture du débat. Le maire de Reims s'est engagé en la signant.

Depuis un mois, une pétition circule sur Internet pour réclamer d'ouvrir un débat national sur la légalisation des drogues en France et notamment sur la dépénalisation du cannabis. Une pétition signée, entre autres, par le député-maire LR de Reims Arnaud Robinet. Une position peu répandue parmi les élus de droite. Alain Rigaud a lui aussi signé cette pétition, en tant que Président de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) et Psychiatre des Hôpitaux Pôle d’Addictologie – EPSM Marne. Il était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce lundi à 7h45.

Alain Rigaud, addictologue à Reims et partisan de la légalisation du cannabis Partager le son sur : Copier

"Malgré son interdiction et sa prohibition, le cannabis est devenu un phénomène de société et de masse. Malgré cela, il n'y a aucune politique publique de menée en dehors de la poursuite des usagers. Or ça engendre un coût faramineux pour un résultat parfaitement inutile", explique Alain Rigaud qui ajoute : "La France est hypocrite sur le sujet". En tant qu'addictologue, il constate l'augmentation de la consommation de cette drogue en France. Notre pays est d'ailleurs le premier consommateur européen chez les 15-34 ans.

"Légaliser, c'est encadrer et réguler"

Selon Alain Rigaud, l'objectif d'une légalisation du cannabis serait d'améliorer à la fois la politique de santé publique et la politique de sécurité publique. "Légaliser ne veut pas dire libéraliser, mais encadrer et réguler", explique-t-il. Il imagine une réglementation similaire à celle pour le tabac, en interdisant la vente aux mineurs, la consommation dans les lieux publics, la consommation au volant ou encore la publicité. "Ca permettrait d'amener les gens vers la prévention et ensuite la reconversion des quartiers qui vivent de l'économie souterraine et des trafics", conclut Alain Rigaud.

"Tous les produits psychoactifs sont dangereux pour la santé, mais c'est le cas aussi des produits légaux comme l'alcool", insiste Alain Rigaud. Selon lui, il faut que la société française change son regard sur cette drogue et se rende compte que le cannabis et l'alcool ont les mêmes effets et la même dangerosité. "Il ne faut ni diaboliser, ni banaliser", pour Alain Rigaud.

Cannabis, ce que disent les principaux candidats à la présidentielle: