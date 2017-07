Lège-Cap Ferret : la trottinette mène les gendarmes jusqu'au cannabis

Les gendarmes de Lège-Cap Ferret étaient sur la piste d'un voleur de trottinette. Ils ont découvert chez leur suspect une quantité importante de cannabis ainsi qu'une "jolie liasse de billets".

L'histoire est racontée par les gendarmes de la Gironde sur leur page Facebook. Partis sur la piste d'un voleur de trottinette, les enquêteurs de la gendarmerie de Lège-Cap Ferret ont effectué une perquisition au domicile de saisonniers qui travaillent sur la presqu'île. Ils ont alors découvert, non seulement la trottinette volée qui a ainsi pu être restituée à son propriétaire, mais aussi une quantité "non-négligeable" d'argent et d'herbe de cannabis. Le saisonnier présent a reconnu spontanément que les objets et les substances lui appartenaient et que ses confrères en usaient également. Les quatre saisonniers impliqués sont convoqués devant le tribunal en janvier prochain pour s'expliquer sur la détention, l'usage et la cession de drogue.