Le chef de la police municipale de Lège Cap Ferret ne peut plus prendre le volant. Et pour cause ! Il a perdu son permis de conduire suite à un excès de vitesse doublé d'un taux d'alcoolémie trois fois supérieur au taux autorisé. Une information révélée par nos confrères de la Dépêche du Bassin.

Le maire de Lège Cap Ferret Michel Sammarcelli nous a confirmé l'information et surtout sa colère vis à vis du patron de sa police municipale. "Si on était dans le privé, j'aurais pu immédiatement le licencier" nous explique le maire , "là c'est différent, on va voir quelles sanctions on peut prendre mais on va régler ça en famille, merci, au revoir".

Le maire est fumasse. Il faut dire que la mésaventure du patron des policiers municipaux fait tâche. Le 1er avril dernier lors d'un déplacement privé il est contrôlé en excès de vitesse à hauteur d’Onesse-Laharie dans les Landes.

Les gendarmes l'ont fait souffler dans le ballon. Contrôle positif. Le policier affichait un taux d’alcoolémie près de trois fois supérieur au seuil autorisé. Bilan de cette virée dans les Landes: quatre mois de retrait de permis. En attendant son jugement la mairie lui a supprimé toutes ses primes. Il ne fait plus que du bureau et circule à vélo.