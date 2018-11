Legé : un père et son fils mettent en fuite deux voleurs qui tentaient de dérober une tondeuse dans leur jardin

Nantes, France

L'histoire se déroule jeudi dernier vers 22 heures sur la commune de Legé près de Nantes. Deux hommes, un père de 36 ans et son fils 17 ans, garent leur voiture utilitaire devant une maison et font irruption dans la propriété. Ils se dirigent alors vers un abri extérieur dans lequel se trouve une tondeuse. Aussitôt, ils la prennent et la chargent dans leur utilitaire. Jusque-là, un vol sans accroc.

Mais soudain, l'affaire se corse. Les propriétaires de la maison, un père et son fils, entendent du bruit, sortent de chez eux et foncent vers les cambrioleurs. Le ton monte et ces derniers prennent la fuite en courant. Paniqués, ils perdent en chemin leur téléphone portable, leur permis de conduire et leur carte d'identité. Mieux, leur voiture utilitaire reste en plan devant la maison.

Rapidement identifiés, les deux cambrioleurs ont été entendus par les gendarmes. Ils ont reconnu les faits et seront prochainement convoqués devant le tribunal.