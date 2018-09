Air Bel, Marseille, France

Réunion longue et tendue ce mercredi soir à la cite Air Bel dans le XIe arrondissement de Marseille avec les habitants de cette cité où des traces de légionelles ont été trouvées dans le réseau d'eau chaude. En septembre 2017, un homme était mort d'une légionellose. Un an que les habitants qui sont environ 6000, réclament des travaux.

Une réunion attendue par les habitants depuis sept ans

Invitée sur France Bleu Provence, ce jeudi 13 septembre, Marie-Emmanuelle Assidon préfète déléguée à l'égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône a tenu à insister "En sept ans il n'y avait pas eu une seule réunion sur le sujet, c'est une bonne chose pour les habitants. On a pu aborder tous les sujets" explique-elle. "Les habitants étaient en colère et çà se comprend, il faut dire que depuis des années pour lutter contre la bactérie ils se lavent avec de l'eau chlorée est çà n'est pas agréable" ajoute-elle.

Les travaux avancent bien : les canalisations ont été changées

Une procédure avait été engagée contre les bailleurs sociaux. En juillet, le préfet a pris un arrêté de mise en demeure : obligation pour ces bailleurs d'identifier les points d'eau à risque et d'équiper le réseau en filtre par mesure de prévention, en attendant que les travaux pour changer les canalisations soient terminés. "_Des travaux ont commencé en décembre 2017_, des travaux d'envergure et qui sont les seuls à pouvoir réduire se problème de bactéries qui nichent là, car les réseaux sont de très mauvaises qualités, il faut les refaire totalement" a expliqué la préfète : " Les bailleurs ont commencé par rénover les canalisations horizontales qui seront terminées à la fin de l'année 2018, viennent ensuite les travaux sur les réseaux verticaux , plus compliqué car il faudra que les locataires ouvrent leurs appartements. Les bailleurs qui annoncent la fin des travaux pour fin 2019"

Des filtres mis en place sur tous les pommeaux de douches

Marie-Emmanuelle Assidon préfète déléguée à l'égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône a également déclaré :"L'eau froide n'est pas dangereuse pour la santé mais elle n'est vraiment pas bonne au goût, j'ai moi même testé" explique t-elle : "Concernant l'eau chaude elle n'est pas dangereuse, à priori ,mais j'ai demandé aux bailleurs d'installer des filtres sur tous les pommeaux de douches en attendant la fin des travaux afin de garantir une protection supplémentaires aux habitants même si je sais bien que çà n'est pas une formule satisfaisante, c'est seulement provisoire" conclue-t-elle.