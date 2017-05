Légionnaires morts noyés dans la Marne : l'enquête se poursuit

Les auditions se poursuivent après la mort de deux militaires, qui ont péri noyés dans la Marne à Cumières vendredi 19 mai. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Reims pour déterminer s'il y a eu des manquements. Et bien des questions se posent.

Alors que les autopsies ont été pratiquées lundi, les auditions se poursuivent. Agés de 24 et 28 ans, les deux légionnaires du 2ème Régiment étranger d'Infanterie de Nîmes morts noyés au barrage de Cumières dans la Marne vendredi 19 mai, participaient à un exercice dit "de cohésion" en canoë-kayak avec leur section (22 hommes au total). Les premiers auditionnés ce sont les militaires qui ont participé à l'exercice, pour en comprendre le déroulé et la préparation. Il y avait une dizaine d'embarcations sur la Marne vendredi matin, avec à leur bord à chaque fois 2 ou 3 hommes, quand les deux militaires sont tombés à l'eau à proximité de ce barrage de Cumières réputé très dangereux.

Le barrage de Cumières est réputé pour être dangereux par les personnes qui connaissent le secteur. © Radio France - Sophie Constanzer

Beaucoup sur place se posent une première question : pourquoi les militaires ont ils pris ce bras de la Marne à contre sens du courant et pourquoi n'ont-ils pas stoppé leurs embarcations bien avant d'arriver au barrage de Cumières? Car sur place la signalisation est claire : deux grands panneaux de part et d'autre du barrage, en aval, indiquent l'interdiction de naviguer et le risque de noyade. Risque de noyade très important car selon nos informations, il y aurait des trous d'eau jusqu'à 12 mètres de profondeur à cet endroit. Impossible donc d'échapper aux remous, même avec des gilets de sauvetage.

Ce panneau indique également le danger de mort au barrage de Cumières. © Radio France - Sophie Constanzer

Ainsi, les militaires sont-ils volontairement arrivés dans cette zone avec leurs canoës ou était-ce une erreur? On sait que la section a fait appel à un loueur de canoës privé vendredi. Il n'y en a qu'un seul dans cette zone, situé à Damery, en aval du barrage de Cumières ou a eu lieu l'accident. La météo a t-elle été aussi bien prise en compte par les organisateurs de l'exercice ? la question mérite d'être posée puisque un orage a éclaté jeudi soir, la veille de l'accident. Enfin, ce bras de la rivière Marne est non navigable et ce type d'embarcation aurait vraisemblablement du faire l'objet d'une autorisation du gestionnaire, les Voies navigables de France. C'est désormais à l'enquête, ouverte pour homicide involontaire, de répondre à ces questions.