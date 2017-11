Légionnaires morts noyés dans la Marne : le loueur de canoës devant la justice

Un gérant de base de loisirs est jugé ce mardi 7 novembre à Reims après la mort de deux légionnaires dans la Marne. Les deux légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes avaient péri noyé au barrage de Cumières en mai dernier.

Le 19 mai dernier, les deux légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes, âgés de 24 et 28 ans, avaient péri noyés au barrage de Cumières dans la Marne, alors qu'ils participaient à un exercice dit "de cohésion" avec les camarades de leur section. Leurs embarcations se sont renversées au niveau de ce barrage, où la navigation et la baignade sont pourtant interdites. Le gérant de la base de loisirs "Countryside" de Damery dans la Marne, qui a loué les canoës au régiment, est jugé ce mardi 7 novembre pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Les veuves des deux légionnaires sont présentes à l'audience.

Baignade et navigation interdites au niveau du barrage

Une enquête avait en effet été ouverte en mai dernier pour homicide involontaire. Avec cette question : pourquoi les militaires ont-ils pris ce bras de la Marne à contre sens du courant et pourquoi n'ont-ils pas stoppé leurs embarcations bien avant d'arriver au barrage de Cumières ? Le procès doit déterminer la responsabilité du loueur de canoës. 25 personnes sont parties civiles dans cette affaire, dont le 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes.