La République en Marche et Les Républicains au coude à coude dans les Alpes Maritimes

Le parti d'Emmanuel Macron La République en Marche est en tête selon les premières estimations dans le département des Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes, traditionnellement a droite et dont les 9 députés sortants sont LR et UDI, voient ce soir une bataille entre le parti d'Emmanuel Macron, La République en Marche et la droite traditionnelle des Républicains.

Selon estimations, basés sur les résultats dans les communes ou les votes ont été dépouillés, les candidats de REM arrivent en tête avec 27.64% des voix devant Les Républicains qui totalisent 25.53% des voix. En troisième position, le Front National (20.70%) et en quatrième position La France Insoumise (6.81)