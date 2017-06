Législatives 2017 : la gauche est divisée dans la 1ère circonscription de Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, la guerre des gauches fait rage dans la 1ere circonscription de Seine-Saint-Denis. Sur les 21 candidats en lice, il y a un socialiste et deux candidats qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.

La gauche de la gauche est divisée en Seine-Saint-Denis dans la 1ère circonscription qui rassemble Saint-Ouen, Saint-Denis sud, Epinay-sur-Seine et l'Ile-Saint-Denis. Dans cette circonscription, comme dans les neuf circonscriptions sur les douze que compte le département, la France insoumise a investi un candidat là où il y avait déjà un candidat Front de gauche.

Eric Coquerel, bras droit de Jean-Luc Mélenchon devra donc faire face à Frédéric Durand candidat Front de gauche, élu d'opposition communiste à la maire de Saint-Ouen. Pourquoi cette division? Difficile à comprendre. D'un côté, Frédéric Durand assure avoir tout fait pour s'entendre avec Eric Coquerel. Il estime l'avoir prouvé en faisant campagne avec les communistes pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Il assure qu'il avait proposé une consultation des citoyens pour qu'ils départagent les candidats.

Eric Coquerel, qui se défend d'avoir été parachuté dans la circonscription, affirme lui que Frédéric Durand ne voulait pas s'engager dans la démarche de la France insoumise. il dit aussi qu'il a le soutien des militants de son mouvement dans la circonscription.

La gauche pourrait perdre cette 1ère circonscription

Cela fait trois mandats que cette circonscription est à gauche. Le socialiste Bruno le Roux a laissé sa place à son suppléant Yannick Trigance quand il est devenu ministre de l'Intérieur. Bruno Le Roux a finalement décidé de ne pas se représenter. Il avait démissionné de son poste de ministre quand la presse avait révélé qu'il avait salarié ses filles comme attachées parlementaires.

La droite pourrait-elle s'emparer de cette circonscription ?

Elle a une chance quand on se souvient que la maire UDI avait remporté la ville de Saint-Ouen en 2014 face à une gauche divisée. Pour les législatives 2017, la candidate LR/UDI, Marina Venturini attire tous les regards. Elle est adjointe au maire de Saint-Ouen et elle est très bien implantée localement.

Il y a aussi le candidat de La République en Marche. Sébastien Ménard vient de la droite. Il a été le collaborateur de Roger Karoutchi. Il pourrait profiter de la dynamique lancée par le succès d'Emmanuel Macron à la présidentielle.

Tous les candidats en Seine-Saint-Denis de la 1ère circonscription