Législatives 2022 - Côte-d'Or : quel accès à la justice dans les zones rurales?

La question des services publics dans les zones rurales est au cœur de débats de la campagne pour les législatives, au mois de juin 2022. Comment favoriser l'accès à la justice par exemple ? Un constat ... et des solutions en Côte-d'Or.

Dimanche 12 juin 2022, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Vendredi 10 juin 2022, France Bleu Bourgogne continue de son tour de Côte-d'Or dans la 5e circonscription, avec un débat entre le député sortant Didier Paris (Majorité présidentielle) face à Isabelle de Almeida (Nupes) - à suivre en direct entre 7h40 et 7h50. Cette circonscription englobe le sud du département : Beaune et la côte mais aussi Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne ou Seurre. Au cœur des débats : le maintien des services publics dans cette circonscription majoritairement rurale, par exemple dans le domaine de la justice.

" Il y a eu différentes réformes, c'est vrai qu'on est ennuyés, les citoyens sont éloignés"

Pour le sud du département de la Côte-d'Or, depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la justice début 2020, on compte un tribunal, dit "tribunal de proximité", à Beaune. Ses compétences sont limitées : il gère les litiges civils dont le montant n'excède pas 10.000 euros. "C'est un enjeu majeur que celui de la proximité. Il y a eu différentes réformes, c'est vrai qu'on est ennuyés, les citoyens sont éloignés. Les tribunaux ont vu leurs compétences réduites, confirme Bruno Laplane, président du tribunal judiciaire de Dijon. Il y a aujourd'hui une réflexion, parce qu'on a la possibilité de transférer certaines compétences du tribunal judiciaire vers la proximité".

"Il faut qu'on mette le paquet, pour ne pas que les publics se sentent déclassés et à l'écart des dispositifs judiciaires et juridiques", continue Bruno Laplane, qui prend un exemple concret : "Nous voyons la difficulté qu'il y a pour des justiciables de venir de loin, par exemple des gens qui sont condamnés, qui ont un suivi par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), qui doivent venir à Dijon du fin fond de la Côte-d'Or, qui ont des problèmes de mobilité. Ce n'est pas très facile en termes d'insertion".

"Ceci étant, l'accès à la justice ce n'est pas seulement avoir un tribunal à portée de main", relativise Bruno Laplane. "C'est aussi avoir une foultitude de services, d'être accompagné dans des démarches numériques. Les maisons France Service ont ça en tête", développe le magistrat, également président du Conseil Départemental d'accès au droit.

Pour compenser, des permanences juridiques

Dans ce contexte, il existe tout de même des solutions pour le justiciable. Les avocats, par exemple, assurent des permanences. Certaines associations également se délocalisent pour de l'assistance juridique. C'est le cas du CIDFF21, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Côte-d'Or. L'association va à la rencontre du justiciable plusieurs fois par mois sur 19 communes du département, dont sept en milieu rural - à Seurre et Saint-Jean-de-Losne pour la 5e circonscription.