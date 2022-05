Législatives : Albane Branlant, la plus jeune candidate Ensemble de France, brigue la côte picarde

Albane Bralant a été investie par Ensemble ! pour les législatives comme candidate dans la troisième circonscription de la Somme. À 25 ans, elle est la plus jeune candidate du mouvement de la majorité présidentielle et veut être la figure du "renouveau" dans le département.

"On dit souvent aux jeunes de s'engager, et après on leur dit que la jeunesse est un frein", se défend ce jeudi sur France Bleu Picardie Albane Branlant, la candidate d'Ensemble !, le mouvement de la majorité présidentielle en vue des législatives, dans la troisième circonscription de la Somme. Âgée de 25 ans, Albane Branlant est la plus jeune candidate investie par la majorité pour le scrutin de juin prochain. Une jeunesse dont elle veut faire une force.

Alors qu'Ensemble, le mouvement qui rassemble les différents partis de la majorité présidentielle tarde à annoncer les noms de ses candidats dans la Somme, Albane Branlant est enthousiaste de pouvoir enfin entrer en campagne : "je me suis battue pour cette investiture", rappelle la candidate pour la troisième circonscription de la Somme.

À seulement 25 ans, elle est la plus jeune candidate de la majorité présidentielle pour ces législatives, et le revendique : "on dit souvent aux jeunes de s'engager, et après on leur dit que la jeunesse est un frein", appuie Albane Branlant, et de poursuivre : "j'ai vraiment l'impression d'être une candidate du renouveau, je pense qu'il y a une forte attente pour que la jeunesse s'engage et c'est ce que je veux porter sur mon territoire".

La lutte contre les déserts médicaux figure parmi les priorités de la candidate, originaire de Beauchamps à la frontière entre la Somme et la Seine-Maritime. "On a beaucoup de désespoir, constate la candidate. La semaine dernière, je parlais à une habitante de Bouvancourt qui me disait qu'elle n'arrivait pas à trouver un médecin traitant". Albane Branlant propose notamment des stages en territoire rural pour les élèves de quatrième année de médecine, ou de doubler le salaire des jeunes médecins qui s'installent à la campagne.