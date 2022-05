Législatives en Dordogne : il y a 44 candidats enregistrés dans les quatre circonscriptions

La cheffe du service des élections, et le secrétaire général de la préfecture.

Tous les prétendants aux législatives en Dordogne ont déposé leur candidature. Le gong a sonné ce vendredi 20 mai à 18 heures, date limite pour déposer sa candidature à la préfecture. Ils sont 44 candidats en tout à avoir déposé un dossier dans le département, deux de moins qu'il y a cinq ans.

La circonscription de Périgueux compte le plus de candidats

Dans le détail, il y aura 12 candidats dans la circonscription de Périgueux, 10 dans le Bergeracois, 11 dans le Nontronnais et 11 dans le Sarladais. Des chiffres plus équilibrés qu'en 2017, à l'époque on comptait 17 candidats dans la quatrième circonscription de Sarlat, contre seulement neuf dans le Bergeracois.

Le tirage au sort de la place de chaque candidat sur les panneaux électoraux a eu lieu vendredi soir dans le grand salon de la préfecture. La liste définitive des candidats, avec leur appartenance politique sera publiée par arrêté préfectoral lundi 23 mai dans la matinée.