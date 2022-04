Législatives en Gironde : le socialiste Thierry Trijoulet accepte "le leadership de Jean-Luc Mélenchon"

Au lendemain des premières négociations à Paris entre La France insoumise et le Parti socialiste, Thierry Trijoulet, premier secrétaire fédéral du PS en Gironde, appelle à "accepter le côté leader de Jean-Luc Mélenchon sur la prochaine séquence des législatives". Lors de cette première réunion au siège de LFI, "il était question d'aplanir quelques différents."

"Il faut être rassembleur et travailler à l'union de la gauche"

Alors que les Insoumis et les Socialistes pourraient enterrer la hache de guerre, le patron du PS girondin affirme que "tout le monde a mis de côté ses rancœurs. La France insoumise doit être avant tout rassembleuse. Il y a eu un vote en conseil national et 85% de l'électorat à gauche attend ce rassemblement."

"Le Parti socialiste a sa pierre à apporter"

Dans l'optique d'une éventuelle alliance de la gauche, le Parti socialiste doit-il se soumettre au programme de La France insoumise ? "Non", répond Thierry Trijoulet, qui reconnaît certaines réserves. "Il y a sûrement des clarifications à avoir sur l'international et la laïcité".

"On a une envie de rassemblement et non pas d'effacement"

Tandis que certains poids lourds socialistes tels que François Hollande prévoient la "disparition" du PS en cas d'alliance avec La France insoumise, Thierry Trijoulet défend au contraire le principe d'un rapprochement, par pragmatisme. "Il ne faut pas être dans le déni", dit le premier secrétaire fédéral de la Gironde en écho à l'échec retentissant d'Anne Hidalgo à la présidentielle.

"Nous avons des élus locaux"

"Le passé, c'est le passé. Malheureusement,on a vu le résultat de notre candidate". La maire de Paris n'a recueilli que 1,7 % des suffrages, le score le plus bas jamais réalisé par le parti fondé par Jean Jaurès.

"En Gironde, on n'a qu'un sortant sur une seule circonscription"

Si le conseil départemental de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine sont aux mains des socialistes, le PS ne dispose que d'un seul député dans le département. "Nous n'avons qu'un sortant sur une seule circonscription", reconnaît Thierry Trijoulet. Ce sortant candidat à sa succession est Alain David, député de la 4eme circonscription de la Gironde, un territoire regroupant dix-huit communes allant d'Ambarès-et-Lagrave, à Yvrac, en passant par Carbon-Blanc, Cenon, Floirac ou encore Lormont.

Dans ce bastion, socialiste depuis 1958, la candidate du PS n'a obtenu que 3% des voix au premier tour de la présidentielle, loin derrière les 27 % de Jean-Luc Mélenchon. Face à une citadelle rose qui semble en état de siège, surtout en cas de division à gauche, Thierry Trijoulet se montre confiant : "Il y a un sortant qui a sa notoriété, et vous verrez que nous aurons une carte à jouer".

La 4e circo déjà promise aux écologistes ?

Seule circonscription de la Gironde tenue par le Parti socialiste, "la quatrième" aurait pourtant déjà été proposée par les Insoumis... aux écologistes! Après les premières négociations entre les Verts et LFI, Julien Bayou, le patron d'Europe-Ecologie-Les-Verts a ainsi déclaré mercredi à l'Agence France Presse : "[Les insoumis] nous proposent la première, dans le nord de la ville, ou la quatrième circonscription, où il y a un sortant PS, et non pas la deuxième dans le centre".

Pour sauver son bastion, le Parti socialiste pourrait-il retirer sa candidate, Stéphanie Anfray, prévue dans la 3eme circonscription, afin de libérer le passage au député LFI sortant Loïc Prud'homme ? "Ça peut être dans la balance (...) ça fait partie de cette réciprocité (...) mais aujourd'hui il n'y a aucun troc qui a été entamé", assure Thierry Trijoulet, ajoutant être dans l'attente des retours de la négociation nationale.