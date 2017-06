Législatives en Gironde : Noël Mamère choisit la France Insoumise

Après l'élimination de la socialiste Naïma Charaï, dont il était le suppléant, Noël Mamère a fait son choix entre les deux candidats encore en lice dans la troisième circonscription de Gironde : il votera au second tour pour le candidat de la France Insoumise.

Deux candidats restent en lice pour le second tour des élections législatives dans la troisième circonscription de Gironde , celle de Bordeaux-Sud-Bégles-Talence Villenave d'Ornon : Marik Fetouh, adjoint au maire d'Alain Juppé à Bordeaux, et candidat de la République en Marche, et Loïc Prudhomme, de la France Insoumise. Le premier a recueilli un peu plus de 33% des suffrages, contre 19% au candidat mélenchoniste. Naïma Charaï, la candidate socialiste , arrivée troisième avec 17,5% des voix, est éliminée.

Noël Mamère, le député sortant de la circonscription; qui était le suppléant de Naïma Charaï pour ce scrutin , a fait son choix : il soutient officiellement le candidat de la France Insoumise.

"Avec ma majorité, nous n'avons pas d'état d'âme : nous pensons que le candidat de la République en Marche ne correspond pas à nos valeurs, et nous souhaitons que les valeurs de gauche soient représentés à l'Assemblée Nationale " - Nöel Mamère, maire de Bègles

Ce soutien intervient alors que les socialistes de la circonscription se déchirent sur la position à adopter pour le second tour. Naïma Charaï a appelé elle aussi à voter pour Loïc Prudhomme, considérant que "les valeurs et les projets portés par la République en marche représentent une menace pour le pays". Mais dans le même temps, Isabelle Boudineau, première adjoint au maire de Nöel Mamère à Bègles, annonce son ralliement à Marik Fetouh

"Ce n'est pas dans mon rôle d'arbitrer ce qui se passe au sein du Parti Socialiste, mais cette différence est la preuve que ce parti est en grand état de délabrement. Isabelle Boudineau a choisi son camp, elle est en train de s'isoler au sein de la majorité municipale.

Noël Mamère estime que tout cela "ne sera bientôt plus son affaire", puisqu'il va laisser fin juin le fauteuil de maire qu'il occupait depuis 28 ans. Il a déjà désigné son successeur : Clément Rossignol, écologiste, qui est actuellement l'un de ses adjoints.

