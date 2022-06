Législatives en Haute-Garonne : François Piquemal et la Nupes visent toujours le Grand Chelem et dix députés

Francois Piquemal est l’invité de France Bleu Occitanie à cinq jours du second tour des législatives. Candidat de la Nupes dans la quatrième circonscription, il est arrivé largement en tête dimanche. Le candidat de la Nupes a réuni 46,54% des voix et sera dimanche contre Marie Claire Constans (Ensemble!) qui avait fait 23.59 % (avec près de 52% de participation).

France Bleu : Vous êtes déjà député dans votre tête François Piquemal ?

Non, pas du tout. Rien n'est joué. C'est pour ça qu'on continue à faire campagne de manière sérieuse, conviviale et appliquée. Ce matin, je serai sur les marchés. On continuera les porte à porte quotidiennement jusqu'à vendredi à 23 h 59. En tout cas, partout en Haute-Garonne, on met tout en place pour avoir un Grand-Chelem, c'est à dire avoir dix députés. C'est pour ça qu'on appelle à une mobilisation qui soit large et massive ce dimanche, et notamment de la part des jeunes qui ont été très peu allés voter parce que c'est aussi leur avenir qui est en jeu. Il ne faut pas qu'ils se fassent confisquer cette élection.

Votre patron, Jean-Luc Mélenchon, qui était donc en visite à Toulouse hier soir, vous a dit quoi ? Combien de postes visez vous ?

Je vous ai dit. En Haute-Garonne, on en vise dix, dix sur dix. C'est une très bonne note dix sur dix. Moi, je suis professeur, j'aime bien les très bonnes notes.

Dans la huitième circonscription, celle du Comminges, Joël Aviragnet est face au Rassemblement National. Vous pensez que les marcheurs vont vous aider dans cette huitième ?

Je ne sais pas. Et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas trop de savoir ce qu'ils vont faire. Par exemple, ma concurrente, dans la quatrième, a dit que mathématiquement, il lui faudrait les votes de l'extrême droite pour envisager l'emporter. Donc vous voyez que c'est la cacophonie dans la Macronie y compris sur les arguments qui sont utilisés contre nous, qui sont ceux du chiffon rouge et de la peur. Alors que nous proposons un programme de 650 propositions claires et nettes, chiffrées, détaillées.

C'est la dernière élection avant deux ans, donc c'est le moment

Mais comment expliquer quand même ces bons chiffres de la Nupes dans le département, quand on voit l'échec Archipel Citoyens aux dernières municipales et aux dernières régionales ?

Ce que ces deux élections dissociées. Archipel Citoyen marquait déjà un désir de changement. Et si Archipel Citoyen n'y est pas arrivé. C'est aussi parce qu'il y a eu une absence de mobilisation dont on est en partie responsable. C'est pour ça qu'on appelle tout le monde à aller se mobiliser dimanche prochain. Vraiment, c'est la dernière élection avant deux ans, donc c'est le moment. Si vous voulez une cohabitation avec Monsieur Macron et ne pas lui laisser les pleins pouvoirs et qu'on puisse appliquer notre programme en matière de pouvoir d'achat et de planification écologique, c'est le moment d'y aller.

Emmanuel Macron a redit, que si la Nupes arrivait en tête, il ne nommerai pas Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre.

Et il provoquera un blocage institutionnel. Ça le regarde s'il est irresponsable à ce point. Parlons de la canicule. Vous avez vu les températures actuelles? Elles sont, selon les experts météo, anormalement élevées par rapport aux normales saisonnières. Il y a urgence à agir en matière climatique et à appliquer la planification écologique.

EELV a vraiment une place au sein de la Nupes C'est quand même les insoumis qui commandent tout ?

Mais les écologistes ont totalement leur place. Après, il y a des composantes qui sont là en fonction du rapport de forces des présidentielles, comme chez Ensemble d'ailleurs. Vous avez vu la tête d'Édouard Philippe lors des négociations? Ça avait l'air beaucoup plus compliqué que pour les écologistes qui font campagne à fond avec nous.

La personnalité de Jean-Luc Mélenchon clive, et France Bleu a interrogé des électeurs lambda dans la rue à Toulouse qui disent que que vos idées leur plaisent, mais que cette personnalité trop clivante, pas assez apaisée ne pouvait pas être à Matignon. Vous l'entendez ça ?

Mais la personnalité d'un représentant politique est toujours clivante. Celle de Monsieur Macron est extrêmement clivante. Allez demander aux gens ce qu'ils pensent de Monsieur Macron. Et au delà de la personnalité, c'est un programme chiffré détaillé de six ans.

Des députés fantômes ou Playmobil

Est ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours un atout pour la Nupes ?

Bien sûr que c'est un atout pour la Nupes et c'est un atout pour la gauche. Il a transformé radicalement le champ politique et le champ de la gauche en proposant un programme de rupture, comme c'était le cas d'ailleurs en 80. Un programme de rupture, notamment sur les questions écologiques et sociales.

Emmanuel Macron et le maire de Toulouse disent qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on va droit au désastre économique. Vous serez, vous serez un député apaisé. Et dans le dialogue, vous, François Piquemal ?

Déjà très apaisé dans le dialogue et dans le rassemblement de toutes les forces de gauche et même au delà. C'est à dire qu'avec nous, vous aurez des députés qui seront présents sur le terrain avec lesquels vous pourrez discuter. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça n'a pas été le cas. Pendant cinq ans, on a eu des députés fantômes ou Playmobil qui votaient ce que voulait Monsieur Macron.

Mais il faut quand même des propositions qui puissent se réaliser sur le blocage des prix. Est ce que c'est vraiment réalisable sans provoquer d'inflation ?

C'est réalisable. On a montré comment. Et moi, je suis toujours étonné qu'on demande pas Monsieur Macron, comment il va réaliser son programme. Peut être parce qu'il a son programme tient sur un ticket de métro Tisséo. Il y a des économistes, plus de 300 économistes qui ont travaillé sur le programme de la Nupes qui est chiffré et détaillé. Et sur le blocage des prix. Un exemple très simple il y a 450 millions d'Européens. Monsieur Macron est président de l'Europe. Il pourrait proposer aux producteurs et aux fournisseurs, par exemple sur l'essence, d'avoir un marché commun. Ça n'a toujours pas été fait et nous, on aimerait que l'Union européenne servent aussi à ça.