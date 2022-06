Législatives en Ille-et-Vilaine : Mickaël Bouloux (Nupes) veut mettre la majorité "devant ses contradictions"

La circonscription revient à "ses fondamentaux de solidarité, de gauche et d'écologie", estime ce lundi matin le député élu Mickaël Bouloux. Le maire du Rheu et candidat sur la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine pour la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale s'empare du siège jusqu'ici occupé par Florian Bachelier (LREM) à l'Assemblée Nationale, avec près de 58% des suffrages. Il était l'invité de la matinale spéciale de France Bleu Armorique.

Vous avez donc confirmé hier votre très bon score même du premier tour en totalisant 58% des suffrages contre 42 pour Florian Bachelier, député sortant de la République en marche, Premier questeur de l'Assemblée nationale. Vous êtes satisfaits pour vous, et pour le symbole aussi, de faire tomber un personnage de la macronie ?

Oui, enfin, l'essentiel, c'est surtout d'avoir un député de gauche et de l'écologie supplémentaire à l'Assemblée nationale, c'était vraiment ça le but, que la circonscription revienne à ses fondamentaux de solidarité, de gauche et de l'écologie.

Qu'est ce que cela va changer alors, ce député de gauche dans la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine ?

Moi, je suis maire depuis sept ans (NDLR : du Rheu) encore pour quelques jours et je crois que ça veut dire que tous les acteurs locaux, les élus locaux, les associations peuvent désormais compter sur un interlocuteur qui connaît le quotidien de la circonscription.

Mickaël Bouloux est député de la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Plus généralement, victoire également de trois autres de vos collègues de la Nupes, en Ille-et- Vilaine, Frédéric Mathieu, Claudia Rouaux et Mathilde Hignet. Une satisfaction d'avoir quatre élus ?

Complètement. On a échangé très vite, en particulier avec Claudia et Frédéric, parce que c'est la plaque rennaise, on va dire, mais j'ai pu appeler Mathilde pour la féliciter et se féliciter tous les deux qu'il y ait quatre députés de gauche qui rentrent à l'Assemblée nationale pour l'Ille-et-Vilaine.

En revanche c'est une déception pour la Nupes qui n'a pas réussi son pari, pas de majorité à l'Assemblée nationale. Comment vous allez faire ces cinq prochaines années ? Vous allez dire non à tout ce que propose la majorité présidentielle ?

Je pense que notre groupe est suffisamment fort pour pouvoir faire des propositions de loi. Je pense que ça peut être aussi une forte opposition de gauche et de l'écologie qui va pouvoir proposer des choses et mettre le gouvernement devant ses contradictions.

Et sur ce que va proposer la majorité, ce sera non forcément ? Ou on va vers le compromis?

Le but de cette union, c'est que l'on prenne des positions le plus communes possibles. Chacun des groupes s'exprimera, mais après, dans l'intergroupe, je pense qu'on réussira aussi à avoir des positions communes sur tous ces aspects.

Mais qu'est ce qu'il fait selon vous que la Nupes n'a pas réussi ce pari d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, comme le voulait Jean-Luc Mélenchon ? L’abstention ?

Oui, l'abstention, il y a certainement une démobilisation d'une partie de l'électorat et non seulement des jeunes. C'est vrai que c'est là dessus aussi que je veux travailler. Les jeunes sont les plus touchés a priori par le changement climatique, qui les impactera toute leur vie, et pourtant, ce sont ceux qui votent le moins alors que c'est leur avenir qui est plus en jeu. Je crois qu'il y a un enjeu démocratique sur lequel, avec mes collègues, je veux travailler, leur montrer que c'est utile, et pourquoi pas, la prochaine fois, avoir la majorité.

Un mot des Républicains, 61 postes pour eux. Vous craignez une alliance avec la République en marche et du coup une politique qui pourrait passer plus à droite ?

Ecoutez finalement, c'est vraiment leur problème. Oui, moi, je ne souhaite pas effectivement que la France soit gouvernée plus à droite. C'est tout ce que je peux dire, mais la décision leur revient.

Sur le score du Rassemblement National, aucun député en Bretagne mais 89 sièges au total, c'est une première.

C'est complètement préoccupant et c'est un échec, je pense, du président Macron. Il a voulu la dernière semaine faire peur avec l'extrémisme de gauche. Moi, j'en étais un soit disant et on voit le résultat. Il a juste fait monter l'extrême droite.

Qu'est-ce que vous comptez faire ces prochains jours ?

On va à l'Assemblée demain, comme d'autres collègues, on s'est dit ça hier soir.

Qu'est ce que vous souhaiteriez comme commission ? Il y a des textes que vous voulez porter principalement ?

J'ai envie de m'impliquer notamment dans les énergies renouvelables, donc dans la Commission développement durable. Cette commission comprend l'aménagement, je pense que pour un élu local que je suis depuis 7 ans, qui va abandonner son mandat, je pense qu'apporter cette expérience dans cette commission peut être intéressant.

Comment ça va se passer au Rheu ? C'est aussi dans les prochains jours que vous quittez votre poste de maire ?

Tout à fait. On se réunit en groupe ce soir, mais on y avait déjà réfléchi. Je n'ai aucune inquiétude, donc on est vraiment une équipe. On a toujours travaillé comme ça. On saura trouver une solution dans un jour.