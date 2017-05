Législatives en Ille-et-Vilaine : le candidat écolo dort chez ses électeurs

Le candidat Europe Ecologie Les Verts aux législatives, Bernard Martin, est parti à la rencontre de ses électeurs. Cet inspecteur du travail de 52 ans a pris deux semaines de congés pour sillonner à pied la 5e circonscription d'Ille-et Vilaine et dormir chez les habitants.

Bernard Martin est parti de la Guerche-de-Bretagne et terminera son périple le 19 mai à Noyal-sur-Vilaine. Il va traverser ainsi une dizaine communes à pied mais il ne s'interdit pas le stop ou le covoiturage. Chapeau vert sur la tête et chaussures de randonnée aux pieds, le candidat s'offre une pause sur la terrasse du Ty-Gwen, le bar-tabac du centre-bourg d'Erbrée. Il pose son sac à dos et sa pancarte "candidat écologiste" et s'attable avec un père de famille de la commune qui va travailler tous les jours à Rennes. La conversation porte sur les horaires du TER qui vont changer. "Je vais sur le terrain pour me confronter directement au quotidien des habitants.", explique l'écologiste.

Pause à la terrasse du bar-tabac dans le bourg d'Erbrée © Radio France - Brigitte Hug

La nuit dernière, j'ai dormi dans une chambre d'enfant

Ce soir non plus, le marcheur ne dormira pas sous la tente. Cet habitant lui propose de dormir chez lui. "Depuis le départ, je n' ai pas encore déplié ma tente. La nuit dernière, j'ai dormi dans une chambre d'enfant. Le soir, nous avons discuté à une dizaine. Des tas de sujets, par exemple, le bio dans les écoles.", sourit Bernard Martin. Stéphanie est une assistante maternelle d'Erbrée. Elle a pris le temps d'échanger avec le candidat écolo et trouve sympathique sa démarche. "C'est intéressant d'avoir des échanges même si on partage pas toutes les idées.".

"Je suis surtout là, sur le terrain, pour écouter les habitants." © Radio France - Brigitte Hug

"Il y a des gens qui ne veulent pas les tracts et bien, je ne leur donne pas. Il y en a qui prennent le tract et puis après ils reviennent me voir, pour poser des questions.", explique Bernard Martin, surpris du bon accueil. Souvent la discussion s'amorce. Le marcheur se souvient notamment de sa rencontre avec de jeunes réfugiés partis parce qu'on voulaient les enrôler, des ouvriers à la sortie d'une usine, d'une vielle dame de 76 ans obligée de vendre ses légumes pour survivre, d'un paysan-boulanger qui apporte son pain bio dans les petits commerces autour de lui. Des rencontres fortes et des témoignages riches. "J'ai des convictions. Je tente de faire passer un message en faveur d'une écologie politique et sociale moderne mais je suis surtout là pour écouter ce que me disent les habitants.". Le candidat prend, chaque jour, des notes et des photos qu'ils poste sur sa page facebook BernardMartin2017.