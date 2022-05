Législatives en Loire-Atlantique : le ton monte entre les "marcheurs" et la députée MoDem Sandrine Josso

On connaît tous les candidats de la majorité présidentielle en Loire-Atlantique pour les législatives de juin prochain. Tous ? sauf sur la 7è circonscription (Presqu'ile de Guérande) où le cas de la sortante, Sandrine Josso fait débat depuis plusieurs semaines au sein des composantes de la "macronie".

Sans plus attendre, Sandrine Josso, qui revendique avoir le soutien de son parti, le MoDem, a lancé sa campagne mardi soir au Pouliguen. Mais la situation est loin d'être apaisée.

Trois partis en cinq ans

C'est même "un sacré caillou dans la chaussure" confie un responsable de "Renaissance" (ex-La République en marche). Les militants locaux, eux, n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la députée sortante à qui ils reprochent en premier lieu une trajectoire politique sinueuse. Élue LREM il y a cinq ans, elle claque la porte en 2019, pour rejoindre "libertés et territoires" un groupe satellite de la majorité à l'Assemblée nationale, puis elle migre au MoDem.

Les "marcheurs" historiques lui reprochent aussi ses mots prononcés lors de son divorce d'avec le parti présidentiel : "pour être en accord avec mes valeurs'', avait-elle dit à l'époque. D'ailleurs par deux fois, la députée ne votera pas la confiance au gouvernement, ce qui est assez rare pour une parlementaire de la majorité.

Des mots, encore des mots. Interrogée par nos confrères de Ouest-France sur les militants "marcheurs" qui ne la soutiennent pas, l'élue sortante a minoré leur poids : "ils tiennent dans une cabine téléphonique et ne représentent rien". Ce qui a déclenché la colère de l'état-major départemental de "Renaissance" (ex-LREM) . Dans un communiqué Emilien Varenne, numéro 1 du parti, précise que les comités locaux en question représentent 400 militants. "A chacune des grandes échéances électorales, ils ont organisé des réunions, participé à des actions de terrain (...) ils ont fait preuve d’une implication remarquable lors de la campagne présidentielle qui a permis une brillante réélection d’Emmanuel Macron sur leur territoire".

Un calendrier judiciaire en pleine campagne

Et puis, dans ce qui pèse aux yeux de la commission d'investiture, il y a également la valse de ses collaborateurs : une vingtaine en cinq ans. Dont une, qui a porté leur différend devant la justice. Cette ancienne assistance parlementaire lui réclame 10.000 euros de dette. La justice tranchera le 31 mai. "Le calendrier est compliqué", se désole un cadre de la majorité.

Et pourtant Sandrine Josso s'accroche, sauvée par un sondage commandé par le MoDem pour tester sa popularité face à ses concurrents à l'investiture, Jean-Yves Gonthier (conseiller municipal LREM de La Baule ) et Xavier Fournier (adjoint au maire de Guérande et membre du parti Horizons). Il y a aussi la parité et la difficulté, en 2022, de retirer une élue sortante pour la remplacer par un candidat.

De part et d'autre, on attend donc avec impatience, la cinquième vague d'investitures de la majorité présidentielle qui doit tomber d'ici vendredi.