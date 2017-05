Législatives : Geneviève Darrieussecq ne sera plus maire de Mont de Marsan si elle est élue

C'est ce jeudi 11 mai que Geneviève Darrieussecq dira si elle est candidate aux législatives dans la première circonscription des Landes.

Geneviève Darrieussecq a déclaré dimanche dernier sur France Bleu Gascogne que "plus grand chose pourrait faire que je n'y vais pas".

Si elle est élue député, cela signifie qu'elle devra abandonner ses mandats exécutifs locaux (maire et présidente de l'agglomération).

La loi du 14 février 2014 prévoit qu'elle ne pourra plus être que conseillère municipale et conseillère d'agglomération.

Démissionner de ses mandats locaux, ça lui pèsera

Si Geneviève Darrieussecq doit abandonner la mairie et la présidence de l'agglomération, ce sera évidemment un crève cœur.

Mais, elle a toujours dit qu'elle voulait participer au renouvèlement de la classe politique nationale. Alors, elle ne peut pas regarder passer les trains et donc, il faut y aller.

Elle a suffisamment combattu ici dans les Landes, l'hégémonie socialiste. Elle en a souvent fait un argument de campagne. Il a fonctionné, parfois, aux municipales mais jamais à l'échelle du département.

Si elle est candidate aux législatives, c'est aussi qu'elle est convaincue que les marcheurs d'Emmanuel Macron auront la majorité à l'assemblée.

Un député de la majorité ça compte, c'est utile, ça sert à quelquechose alors que dans l'opposition, elle se saurait plus utile à la mairie de Mont de Marsan.

Si elle décide de se lancer dans ce combat, c'est aussi qu'elle aura obtenu des assurances.

D'abord que le Modem pèsera au gouvernement et qu'elle même pèsera au Modem.

Un député selon Geneviève Darrieussecq. C'est un élu national évidemment mais c'est aussi un élu qui doit influencer les arbitrages au profit de son territoire.

C'est aussi ce jeudi que l'on devrait connaître les deux autres candidats d'En Marche pour La République pour la deuxième et la troisième circonscription des Landes. On parle beaucoup de Lionel Causse dans la deuxième et de Pascale Requenna dans la troisième.