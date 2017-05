Législatives : Geneviève Darrieussecq investie par La République en marche mais pas encore candidate

Geneviève Darrieussecq figure bien sur la liste de La République en marche sur la première circonscription des Landes. En fin d'après-midi, la maire Modem de Mont-de-Marsan était absente de cette liste avant de réapparaître vers 19H30... Elle attend une décision du Modem avant de se prononcer.

C'est ce qu'on appelle une journée pleine de rebondissements ! Le parti La République en marche a publié ce jeudi une première liste de 428 noms de candidats aux législatives. Surprise ! Celui de la maire Modem de Mont-de-Marsan, proche de François Bayrou, n'y figure pas ! Geneviève Darrieussecq ne serait donc pas investie sur la première circonscription, celle du Nord des Landes ? Mais deux heures plus tard, son nom apparaît. Après les couacs de l'après-midi, La République en marche a en effet publié ce jeudi soir une nouvelle liste de 428 candidats pour les élections législatives. Au total, 10 noms ont été enlevés, et 10 autres rajoutés, par rapport à la liste initiale, mais pas forcément dans les mêmes circonscriptions.

Une investiture pas encore acceptée

François Bayrou, président du MoDem allié à Emmanuel Macron, a indiqué ce jeudi que la liste de candidats présentée par En Marche! n'avait pas "l'assentiment" de son parti : "la liste des investitures publiées cet après-midi est celle du mouvement politique En Marche!, elle n'est en aucun cas celle à laquelle le MoDem a donné son assentiment", a déclaré le maire de Pau.

Pas de commentaire, jeudi soir, de la part de Geneviève Darrieussecq. Après cette déclaration de François Bayrou, elle veut restée prudente. Elle attend que le Modem et En marche ! trouvent un accord avant d'accepter ou non son investiture. "Je convoque le bureau politique du MoDem vendredi soir en souhaitant que dans les heures qui viennent, un mouvement de raison permette des investitures communes dans toutes les circonscriptions comme Emmanuel Macron et moi en sommes convenus depuis le premier jour de notre entente", a rajouté François Bayrou

Dans les Landes, le maire de Saint-Martin-de-Seignanx, ancien socialiste, Lionel Causse est bien investi sur la deuxième circonscription, celle de Dax et du Sud-Ouest du département.

En revanche, sur la troisième circonscription, deuxième surprise, c'est finalement un candidat issu de la société civile Jean-Pierre Steiner qui est investi, alors que Pascale Requenna, 1ere adjointe Modem à la mairie d'Hagetmau, était pressentie. Jean-Pierre Steiner, a 67 ans, vit près d'Hagetmau, à Doazit. Mais c'est à Paris qu'il a réalisé une bonne partie de sa carrière. Ancien commissaire de police, à la brigade financière il était chargé de la lutte contre la corruption. Dans cette circonscription, où Henri Emmanuelli fut député de 1986 jusqu'à sa mort, le parti socialiste a investi un poids lourd, Boris Vallaud.