Législatives à Nantes : le candidat Nupes, Andy Kerbrat, cible de menaces à son domicile

"Kerbrat va te pendre", c'est ce qu'a découvert le candidat Nupes aux législatives dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique, en face de son domicile nantais, ce lundi matin. Un graffiti sur un mur accompagné d'une étoile rouge sur le côté. Le candidat annonce qu'il va déposer plainte face à cette menace. "L'intimidation ne nous fera jamais taire ou reculer !", ajoute-t-il dans un tweet posté, ce lundi matin. Joint par téléphone, il affirme également qu'une dizaine de tags le visant ont été découverts dans son quartier. Il est actuellement en train de collecter tout un tas de preuves pour aller déposer plainte.

Les politiques condamnent unanimement cet acte

Les réactions de soutien se multiplient et nombreux sont les politiques à condamner cet acte. On compte entre autres, le conseiller régional EELV, William Aucant, ou encore l'ancien adjoint au maire de Nantes, Alain Robert, qui dénoncent un acte "scandaleux, inadmissible et condamnable". La maire de Nantes, Johanna Rolland, a rapidement réagi sur Twitter. Elle dénonce des "menaces et intimidations n'ont pas leur place dans notre démocratie".

Un message qui fait également réagir au niveau national, l'ancien directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon par exemple, Manuel Bompard, ou encore la députée européenne insoumise, Leïla Chaibi. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui le début de la campagne officielle pour ces élections législatives qui auront lieu le 12 et 19 juin prochain.