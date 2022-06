Législatives : le Parti socialiste de Dordogne appelle à voter "pour les candidats de gauche" au second tour

La position de la fédération de Dordogne du Parti socialiste était très compliquée avant le premier tour des élections législatives. D'un côté, l'accord à gauche, la Nouvelle alliance populaire, écologique et sociale (NUPES), signé par le PS au niveau national. De l'autre, des candidats dissidents locaux issus du Parti socialiste, et opposés à cet accord. Floran Vadillo, Christophe Cathus, Martial Peyrouny et Christian Teillac ont tous été éliminés dimanche 12 juin au premier tour. De quoi pousser le PS local à sortir de l'ambiguité.

Un long silence d'un mois

"La fédération du Parti socialiste de la Dordogne appelle clairement à voter pour les candidats de gauche présents au second tour", affirme la fédération de Dordogne dans un communiqué ce mercredi : "C’est-à-dire contre les candidats soutenant la politique libérale d’Emmanuel Macron. Dans la deuxième circonscription (Bergerac), les socialistes de Dordogne appellent à s’opposer massivement à l’extrême-droite en utilisant le bulletin du candidat, qui reste seul en lice face au RN".

Avant le premier tour, la fédération avait fait remonter au niveau national que les militants étaient contre l'accord NUPES, mais la fédération en elle-même n'avait pas pris position officiellement, "sinon la fédération sortait du Parti socialiste", explique Aymeric Lavitola, le patron du PS en Dordogne. Il avait dit à l'époque que "l'union ne peut pas se faire sur l'humiliation". Il est donc resté très discret pendant un mois, entre la signature de l'accord à gauche et le premier tour.

Des consignes pas suivies par tous les dissidents

Trois des quatre candidats dissidents, qui sont adhérents au Parti socialiste (en dehors de Martial Peyrouny) ont d'ailleurs pu garder leur carte au parti, malgré les statuts qui prévoient qu'un candidat qui se présente contre un autre candidat du PS soit exclu du parti socialiste : "Il n'y avait pas un candidat issu du PS face à eux, mais des candidats issus de la France Insoumise ou de Génération.s", justifie là encore Aymeric Lavitola.

Depuis dimanche et les résultats du premier tour, les candidats dissidents socialistes ont pris des positions différentes. Christophe Cathus a appelé à faire barrage au RN, Martial Peyrouny à voter NUPES, et Floran Vadillo à appelé à voter "contre la droite et l'extrême droite", englobant la majorité dans la droite. Seul Christian Teillac a appelé ses électeurs à voter comme bon leur semble, affirmant que lui-même ne voterait pas pour le candidat NUPES, et donc le candidat de la gauche, Sébastien Peytavie.