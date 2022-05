Législatives : pourquoi Violette Spillebout (Renaissance) a-t-elle été préférée à Valérie Petit ?

Elle avait été élue sous la bannière présidentielle en 2017 mais cinq plus tard, la voici écartée. Valérie Petit, qui a quitté La République en Marche il y a deux ans pour rejoindre Horizons, n'a pas été investie ce jeudi soir. Violette Spillebout défendra la nouvelle alliance Renaissance (ex-LREM) pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains dans la neuvième circonscription du Nord (Lille-Fives, Tourcoing Sud, Marcq-en-Barœul, Bondues, Mouvaux).

Un désaccord lors des dernières élections municipales à Lille

Valérie Petit semble payer le prix de son infidélité à la majorité présidentielle. "C'est elle qui s'est exprimée plusieurs fois envers La République en Marche et qui a fait des choix politiques. Il y a une décision qui a été prise et qui ne m'appartient pas", explique Violette Spillebout, qui se lance dans la campagne avec une conférence de presse ce lundi. Lors des dernières élections municipales, Valérie Petit n'avait pas suivi la candidature de Violette Spillebout pour LREM à Lille, malgré un engagement signé de sa main en juin 2019. Mais Valérie Petit explique de son côté que "cet accord n'a aucune valeur puisque j'avais quitté le parti et rejoint Agir", un parti fondé en 2017 et dont certains membres ont rejoint l'alliance Renaissance pour ces législatives.

En réalité, l'actuelle députée de la neuvième circonscription a quitté le parti présidentielle en janvier 2020, six mois après avoir signé cet accord pour les élections municipales. "C'est un moment d'incompréhension car on s'est retrouvé avec une candidature concurrente dans laquelle se trouvait Valérie Petit", ajoute Ingrid Brulant, à l'époque directrice de campagne de Violette Spillebout. Car après avoir quitté LREM, Valérie Petit a rejoint la campagne des Républicains à ces mêmes élections municipales, en intégrant la liste de l'ancien maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse. Elle ajoute qu'au même moment, son parti, Agir n'avait pas soutenu la candidature de Violette Spillebout.

Une conférence de presse "sans langue de bois" ce jeudi

Ce n'est pas l'unique raison des tensions selon Ingrid Brulant, aujourd'hui conseillère municipale aux côtés de Violette Spillebout : "Des gens qui arrivent au service du député et qui repartent rapidement est un indicateur qui doit alerter". Face à ces soupçons de problèmes de management avec ses collaborateurs parlementaires, Valérie Petit rétorque qu'elle a licencié deux attachés pour fautes graves, notamment pour des affaires de harcèlement sexuel et de détournement de fonds.

L'actuelle députée de la neuvième circonscription du Nord évoque aujourd'hui du "harcèlement moral et collectif" de la part de la République en Marche depuis les élections municipales. "Qu'on me fiche la paix, qu'on arrête de me harceler !", ajoute Valérie Petit. Celle qui aspire aujourd'hui à une nouvelle vie a prévu de prendre la parole "sans langue de bois" ce jeudi 12 mai pour évoquer "les suites" après l'annonce de l'investiture de Violette Spillebout. Valérie Petit a ensuite prévu de sortir un livre intitulé "Barons noirs".