Législatives : sécurité renforcée autour des bureaux de vote de Meurthe-et-Moselle et des Vosges

Comme au niveau national, la sécurité sera renforcée ce dimanche 11 juin pour le premier tour des élections législatives en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Près de 600 policiers et gendarmes vont être mobilisés sur les deux départements.

Comme lors de la présidentielle, les élections législatives seront placés sous haute surveillance les 11 et 18 juin dans toute la France. 50.000 policiers et gendarmes seront sur le terrain sur l'ensemble du territoire. Dispositif de sécurité renforcé également en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Forte mobilisation en Meurthe-et-Moselle

Il n'y aura pas de membres des forces de l'ordre devant les 942 bureaux de vote, mais des patrouilles aux abords des écoles, mairies ou encore gymnases tout au long de la journée. En Meurthe-et-Moselle, la préfecture annonce la mobilisation de 272 policiers et gendarmes, avec également le renfort des militaires de l'opération Sentinelle à Nancy. Dans certaines communes, les policiers municipaux seront aussi sur le terrain ce dimanche. Les maires sont appelés à la vigilance. D'ailleurs, chaque président de bureau de vote dispose d'un numéro d'appel direct pour joindre les forces de l'ordre en cas d'incident.

300 policiers et gendarmes dans les Vosges

Dans les Vosges, près de 300 membres des forces de l'ordre sont prévus, annonce la préfecture. Des réservistes ont aussi été sollicités en renfort pour couvrir le territoire et 659 bureaux de vote. Un dispositif de grande ampleur pour éviter tout acte malveillant.