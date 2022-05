Législatives : un "accord de principe" trouvé entre le PS et La France insoumise

Le Parti socialiste a trouvé ce mercredi matin "un accord de principe" avec la France insoumise pour les législatives de juin pour rejoindre la "Nouvelle union populaire, écologique et sociale". Un compromis sur les circonscriptions a notamment été trouvé, et les discussions se poursuivent.

Les délégations du Parti Socialiste et de La France insoumise ont trouvé un "accord de principe" ce mercredi matin. "Le Conseil national du PS va être saisi dans les plus brefs délais d'un accord politique global et c'est lui qui décidera s'il en valide le contenu", indique la direction du PS.

"Il y a désormais un accord de principe entre les délégations insoumise et socialiste" pour les élections législatives, confirme sur franceinfo Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise. Il précise que les délégations "ont discuté jusqu'à tôt ce matin", et ajoute "nous souhaitons donner le coup d'envoi de la campagne dès ce week-end."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un compromis a notamment été trouvé sur les circonscriptions, les socialistes en obtenant 70, et un "accord global est en bonne voie", selon la direction du PS. "Les discussions sur le fond doivent se poursuivre ce matin", a précisé cette source. La "désobéissance" sélective à l'Europe en fait partie.

La "désobéissance" à l'Europe, l'un des points noirs des discussions

L'un des points de désaccord, est notamment la volonté affichée de la France insoumise de désobéir à certains traités européens pour mener leur projet social et environnemental. "Il y a dans ce programme des points d'avancées sociales majeures, d'avancées écologiques majeures que, en l'état, les traités européens empêcheraient de réaliser, affirme Adrien Quatennens. Ce que nous disons est donc très simple : s'il y a des obstacles à l'application d'un programme que les Français auraient choisi dans les urnes, nous devrons surmonter ces obstacles par une désobéissance au cas par cas (...) beaucoup de pays le font déjà, sans qu'on dénonce pour autant une Europe à la carte".

"Nous aurons des partenaires (au sein de l'UE), estime-t-il. Il y a des gens qui attendent que le gouvernement français assume le rapport de force qu'il faut pour faire évoluer l'Union européenne et pour qu'elle ne se résume pas à ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux."

Concernant un potentiel gouvernement de cohabitation, le coordinateur de la France Insoumise assure que "tout le monde est d'accord pour dire que Jean Luc Mélenchon sera Premier ministre".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Avancer en cohérence"

Les accords pour la "Nouvelle union populaire" permettront à chaque parti d'avoir un groupe autonome à l'Assemblée nationale, affirme Adrien Quatennens "On a pensé un manière d'avancer en cohérence. Bien sûr, notre offre politique à nos partenaires, c'est de leur permettre d'avoir un groupe autonome. Sil y a plusieurs groupes issus de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale, on peut imaginer en effet que le Parti Communiste français aura un groupe, le Parti Socialiste de même, Europe Ecologie Les Verts de même. A côté de ces différents groupes politiques, on peut imaginer qu'il y ait un intergroupe qui nous permette de fonctionner ensemble et d'avancer."

Les dissidents exclus ?

Alors que des figures historiques du PS s'insurgent contre ces alliances, les accords prévoient "des dispositions" pour les dissidents. "On ne peut pas tolérer qu'on passe un accord, et puis qu'a côté il y ait des dissidences, ajoute Adrien Quatennens. Donc, cela veut dire que chaque formation politique sera engagée à faire respecter cet accord", notamment exclure potentiellement les dissidents.

L'ancien président François Hollande, l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, Bernard Cazeneuve ou encore Stéphane Le Foll se sont déjà prononcé contre cet accord. Le maire socialiste du Mans Stéphane Le Foll s'est même dit prêt ce mercredi sur France 2 à "conduire la campagne" pour les législatives des dissidents du PS en cas d'accord de son parti avec LFI, qui incarne selon lui "la gauche du passé".

"Je fais la campagne des législatives puis j'ai donné un rendez-vous le 16 juillet parce que je considère qu'il y a une autre gauche, il y a une gauche qui doit se reconstruire et qui doit rebâtir une ligne politique qui n'est pas celle qui a été suivie pendant cinq ans", a expliqué Stéphane Le Foll.